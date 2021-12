Aumenti bollette, ipotesi contributo di solidarietà per i redditi sopra i 75mila euro. Codacons contrario (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il governo sta pensando a un contributo di solidarietà per sterilizzare almeno in parte gli Aumenti dei costi delle bollette energetiche. E' quanto avrebbe annunciato il premier Mario Draghi nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il governo sta pensando a undiper sterilizzare almeno in parte glidei costi delleenergetiche. E' quanto avrebbe annunciato il premier Mario Draghi nella ...

Advertising

matteosalvinimi : Martedì richiesta ufficiale della delegazione della Lega a Draghi: servono miliardi, subito, per bloccare gli aumen… - Agenzia_Ansa : Salvini: 'Martedì richiesta ufficiale della Lega a Draghi: miliardi per bloccare gli aumenti delle bollette di luce… - Gio19113439 : @repubblica È la stessa storia dei vaccini. Esistono le terapie domiciliari per non finire in intensiva e non dargl… - TommyBrain : ENERGIA, BOLLETTE ALLE STELLE (E SARANNO AUMENTI STRUTTURALI)' - IacobellisT : ENERGIA, BOLLETTE ALLE STELLE (E SARANNO AUMENTI STRUTTURALI)' -