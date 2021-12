Virgil was here: a Miami la sfilata di Louis Vuitton in onore di Virgil Abloh (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quella della scomparsa di Virgil Abloh è stata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere e che ha sconvolto il mondo della moda (e non solo). Il 28 novembre 2021 il direttore artistico di Louis Vuitton e fondatore di Off-White è morto all’età di 41 anni a causa di un cancro: a sole 48 ore dalla sua tragica scomparsa, la maison francese ha messo in scena la sua ultima sfilata, a cui lo stilista stava lavorando già da tre anni e che ha studiato nei minimi dettagli fino a poche ore prima di morire. In passerella a Miami l’ultima collezione disegnata da Abloh: si tratta della linea primavera/estate 2022, a cui lo stilista del gruppo LVHM ha lavorato insieme a Anders Christian Madsen, critico di moda di Vogue. Una sfilata che ... Leggi su diredonna (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quella della scomparsa diè stata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere e che ha sconvolto il mondo della moda (e non solo). Il 28 novembre 2021 il direttore artistico die fondatore di Off-White è morto all’età di 41 anni a causa di un cancro: a sole 48 ore dalla sua tragica scomparsa, la maison francese ha messo in scena la sua ultima, a cui lo stilista stava lavorando già da tre anni e che ha studiato nei minimi dettagli fino a poche ore prima di morire. In passerella al’ultima collezione disegnata da: si tratta della linea primavera/estate 2022, a cui lo stilista del gruppo LVHM ha lavorato insieme a Anders Christian Madsen, critico di moda di Vogue. Unache ...

