Un quintale e mezzo di botti in due appartamenti. Arrestato 58enne (Di giovedì 2 dicembre 2021) Con l'approssimarsi delle feste natalizie, si fa sempre più stringente l'attività di contrasto della Polizia di Stato alla vendita ed all'uso illegale dei fuochi pirotecnici di genere vietato. I Falchi della Squadra Mobile, nel continuo monitoraggio nei quartieri dove è più frequente l'illecito commercio, avevano messo sotto osservazione un insospettabile 58enne residente al Quartiere Salinella. Nella preliminare attività d'indagine i poliziotti avevano anche accertato che l'uomo, oltre alla sua normale residenza, era solito recarsi in un appartamento di via XXV Aprile sito al Quartiere Paolo Sesto. Terminata l'attività investigativa, i Falchi, per dar concretezza ai loro sospetti, dividendosi in due squadre, hanno contemporaneamente fatto visita alle due abitazioni usati dal 58enne. In quella situata al Quartiere Salinella, i poliziotti ...

