Ultime Notizie Roma del 02-12-2021 ore 13:10 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un team di Scienziati in Galles negli Stati Uniti ritiene di aver trovato la causa scatenante dei coaguli di sangue estremamente rari che si creano Dopo la somministrazione del vaccino di astrazeneca sotto accusa una proteina nel sangue che viene attratta da uno dei componenti chiave del vaccino ideato a Oxford il 24 zenica causa di questi rari qua a cui è stato di fatto ridotto nell’uso contro il covid È probabile che ci sarà bisogno di vaccinazioni annuali contro i compiti per molti anni a venire l’ho detto l’amministratore delegato di Pfeiffer Albert bourla spiegando che richiami sarebbero necessari per mantenere un livello di protezione molto elevato intanto ha cercato il primo caso variante omicron si tratta di un abitante della Senna e Marna rientrato da un viaggio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un team di Scienziati in Galles negli Stati Uniti ritiene di aver trovato la causa scatenante dei coaguli di sangue estremamente rari che si creano Dopo la somministrazione del vaccino di astrazeneca sotto accusa una proteina nel sangue che viene attratta da uno dei componenti chiave del vaccino ideato a Oxford il 24 zenica causa di questi rari qua a cui è stato di fatto ridotto nell’uso contro il covid È probabile che ci sarà bisogno di vaccinazioni annuali contro i compiti per molti anni a venire l’ho detto l’amministratore delegato di Pfeiffer Albert bourla spiegando che richiami sarebbero necessari per mantenere un livello di protezione molto elevato intanto ha cercato il primo caso variante omicron si tratta di un abitante della Senna e Marna rientrato da un viaggio ...

