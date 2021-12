Udinese | Gotti | «Altalena gigantesca contro la Lazio Beto…»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Luca, allenatore dell’, ha parlato al termine del match pareggiatola: le sue dichiarazioni Luca, allenatore dell’, ha parlato al termine del match pareggiatola. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PAREGGIO IN EXTREMIS – «Un’questa partita. Quando sei in vantaggio 1-3 e puoi gestire bene le tue caratteristiche dispiace subire una rimonta. Partita farcita da tante cose dal punto di vista tattico e disciplinare». DEULOFEU E SUCCESS – «Nel caso di Deulofeu volevo a un certo punto gli strappi di Soppy, cercavo solidità senza rinunciare alla possibilità di ripartire con forza. Success viene da un piccolo infortunio e con lui ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio-Udinese, Gotti: “Conosciamo la loro qualità, volevamo sfruttare la nostra fisicità. Ingiusto espellere Molina… - DiMarzio : #LazioUdinese, le parole di #Gotti nel post-partita - CalcioPillole : Ecco le dichiarazioni del tecnico dell'#Udinese Luca #Gotti ai microfoni di 'Sky Sport', dopo l'incredibile match t… - deporcdieu : @BADV4SS Tre gol dall'Udinese di Gotti sarebbe stata una sconfitta morale allucinante comunque ma siete riusciti a superarvi lo stesso - LazionewsEu : Tra #Beto e l'espulsione di #Molina: le parole di #Gotti al termine di #LazioUdinese #sslazio #lazionewseu… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Gotti

6,5 : all'ex collaboratore di Sarri quasi riesce lo sgambetto. La sua squadra è molto cinica e va vicina al colpaccio poi però crolla contro la maggiore qualità della Lazio. Con prestazioni del ...Per l', invece, è un pareggio che dà buone indicazioni a, soprattutto per la prestazione del primo tempo dei ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine del rocambolesco pareggio per 4-4 tra la Lazio e l’Udinese l’allenatore bianconero Gotti è intervenuto ai microfon ...Serata ricca di gol nei due posticipi che hanno chiuso la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Il Torino pareggia 2-2 contro l’Empoli: vantaggio dei granata al 10' con Pobega e raddoppio c ...