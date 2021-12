Spread Btp - Bund: apre stabile a 135 punti base (Di giovedì 2 dicembre 2021) Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni calmo in avvio di seduta sui mercati telematici: il differenziale segna 135 punti base, sulla stessa linea della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021)tra Btp etedeschi a 10 anni calmo in avvio di seduta sui mercati telematici: il differenziale segna 135, sulla stessa linea della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto ...

Advertising

fisco24_info : Spread Btp-Bund: apre stabile a 135 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro all'1% - babeari969 : RT @ludmyla2803: Ditemi che non capisco niente e forse avete ragione. Però #nevalevalapena cosa? #1Dicembre 2020 #Conte #contagi 19.347 SE… - CiaoNando : Con il governo #Draghi l'inflazione è aumentata e dello #spread arrivata a 134 non se ne parla. Dove sta #Giannini?… - DividendProfit : Spread Btp Bund chiude in rialzo e sfiora 136 punti – Economia - PCossu : RT @ludmyla2803: Ditemi che non capisco niente e forse avete ragione. Però #nevalevalapena cosa? #1Dicembre 2020 #Conte #contagi 19.347 SE… -