(Di giovedì 2 dicembre 2021)Pd-Fdi in vetta al consenso delle forze politiche: i dem e il partito di Giorgia Meloni sonoprimi con il 20,5%. E’ quanto emerge dalo realizzato da Notoper ‘Porta a Porta’. Seguono la Lega al 17.5% (+0.5%); il M5S con il 15% (-0.5%). Forza Italia stabile al 7.5% come pure Azione stabile al 4.5%. Italia Viva risulta al 2.5% (-0.5%). Seguono Noi con l’Italia e Verdi,stabili all’ 1.5%. Infine Coraggio Italia (-0.5%), Leu-Art.1 e Sinistra Italiana si atno all’1%. Chiude +Europa che scende allo 0.5% (-0.5%). Per quanto riguarda il consenso agli schieramenti: il centrodestra (Fdi-Lega-Fi, Ci-Noi) al 48% mentre il Centrosinistra (Pd- M5S- Leu-Si-+Europa- Verdi) al ...

Advertising

lifestyleblogit : Sondaggi politici: testa a testa Pd-Fdi, entrambi al 20,5% - - fisco24_info : Sondaggi politici: testa a testa Pd-Fdi, entrambi al 20,5%: L'ultima rilevazione Noto Sondaggi per Porta a Porta… - italiaserait : Sondaggi politici: testa a testa Pd-Fdi, entrambi al 20,5% - GiusEvangelista : In questo c'é anche la capacità del #Pd di convincere la popolazione. I sondaggi politici '''normali''' dimostrano… - menadelgiudice1 : Sondaggi politici oggi Termometro politico percentuali partiti 2 dicembre! Se Se ma chi avete intervistato ?? A… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

E' quanto emerge dal sondaggio realizzato da Notoper 'Porta a Porta'. Seguono la Lega al 17.5% (+0.5%); il M5S con il 15% ( - 0.5%). Forza Italia stabile al 7.5% come pure Azione stabile al ...Fini incrociate, anzi opposte, di due ormai ex leaderdi area popolare, entrambi di lingua ... mazzette etaroccati in cui sarebbe inciampato anni fa il giovanissimo astro nascente ...Un report dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico avverte che l'incertezza scatenata dalla nuova variante ...Roma, 2 dic. (askanews) - Kurz dice addio alla politica, ad appena due mesi dalle dimissioni da capo del governo dopo essere finito in mezzo a ...