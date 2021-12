Segna oltre cento gol su punizione, ma fa il portiere: storia incredibile (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non solo giocatori di movimento; nella storia del calcio abbiamo avuto anche un portiere capace di Segnare come un attaccante. portiere (pixabay)Uno dei gesti più belli del calcio è, senza ombra di dubbio, il gol su calcio di punizione. Serve una grandissima tecnica nel scavalcare la barriera, mandando il pallone dove il portiere avversario non può proprio arrivare. Ne abbiamo visti tanti di giocatori che, ognuno con il suo sistema, ci hanno incantato con questo meraviglioso gesto tecnico. Pirlo, Del Piero, Mihajlovic, Beckham e potremmo continuare all’infinito; una menzione particolare, però, va fatta per Roberto Carlos. Il terzino brasiliano si rese protagonista di quello che, probabilmente, è stato (e sarà per sempre) il miglior calcio di punizione mai visto su un ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non solo giocatori di movimento; nelladel calcio abbiamo avuto anche uncapace dire come un attaccante.(pixabay)Uno dei gesti più belli del calcio è, senza ombra di dubbio, il gol su calcio di. Serve una grandissima tecnica nel scavalcare la barriera, mandando il pallone dove ilavversario non può proprio arrivare. Ne abbiamo visti tanti di giocatori che, ognuno con il suo sistema, ci hanno incantato con questo meraviglioso gesto tecnico. Pirlo, Del Piero, Mihajlovic, Beckham e potremmo continuare all’infinito; una menzione particolare, però, va fatta per Roberto Carlos. Il terzino brasiliano si rese protagonista di quello che, probabilmente, è stato (e sarà per sempre) il miglior calcio dimai visto su un ...

