Sebastian Kurz abbandonerà la politica

Advertising

fattoquotidiano : Austria, l’ex cancelliere Sebastian Kurz lascia la politica: “Decisiva la nascita di mio figlio”. Si era dimesso do… - Agenzia_Ansa : L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz a breve lascerà la politica. 'Il momento decisivo è stata la nascita di m… - MediasetTgcom24 : Austria, l'ex cancelliere Sebastian Kurz lascia la politica #austria - insideoverita : Sebastian Kurz è pronto al ritiro da tutti gli incarichi. L'ex cancelliere avrebbe deciso dopo la nascita del figli… - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha detto che abbandonerà la politica -

Ultime Notizie dalla rete : Sebastian Kurz

"Non sono un santo e neanche un criminale ", e, il Wunderkind, il bambino prodigio, il Mozart della politica austriaca, annuncia il ritiro dalla politica, a solo 35 anni si dimette da ogni carica. Dieci anni per una rapida carriera ...Sotto il profilo lavorativo con il nuovo anno mi dedicherò a nuovi compiti": sono queste le parole di, leader della Övp (partito popolare austriaco) ed ex cancelliere austriaco che ...A 31 anni divenne il più giovane capo di governo al mondo, a 35 si dimette da ogni carica. "La mia decisione non ha nulla a che vedere con l'inchiesta, la nascita di mio figlio mi ha fatto capire che ...Sebastian Kurz, ex cancelliere austriaco, saluterà la politica. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa: “Non sono né un santo ...