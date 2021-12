Otto reti all' Olimpico | Lazio-Udinese 4-4

(Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) –danno vita a una partita ricca di colpi di scena che si conclude con uno spettacolare pareggio per 4-4. Larimane così al nono posto a quota 22, mentre l'sale al quattordicesimo con 16 punti. Dopo un avvio equilibrato, sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 17? quando Jajalo dai 30 metri mette un cross al centro per Beto che sguscia dietro a Patric insaccando l'1-0 di testa nell'angolino. Al 32? i friulani colpiscono in contropiede trovando addirittura il 2-0 ancora con Beto. I laziali non ci stanno e due minuti dopo accorciano le distanze con Ciro Immobile. I bianconeri sono però letali in contropiede e al 44? puniscono ancora gli avversari con Molina, che manda così le squadre a riposo sul 3-1. In avvio di ripresa i capitolini accorciano subito le distanze al 6? ...

