Musica | la star cinese Bing Bing Wang a Taormina con la Rome Baroque Orchestra

In occasione del 350esimo anniversario della nascita di Tomaso Albinoni, il grande compositore nato a Venezia l'8 Giugno 1671, celebrato in tutto il mondo per le sue musiche tra le più eseguite insieme a quelle di Antonio Vivaldi durante la Repubblica della Serenissima di Venezia, la città di Taormina accoglierà in occasione del Natale 2021 una prestigiosa serie di concerti di Musica Barocca dedicati al grande compositore. Si tratta di un'assoluta novità nel panorama della spettacolo in Sicilia che riporta finalmente la grande Musica a Taormina in occasione delle festività del Natale, offrendo per tutto il prossimo mese di dicembre un'originale quanto esclusiva programmazione Musicale di grande livello, con concerti ed eventi che ne esalteranno le caratteristiche architettoniche barocche, grazie alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica star Adele, svelata la residency a Las Vegas approfondimento Da Adele a Sting, 40 star della musica incontrano se stesse nel passato Parallelamente, l'artista ( FOTO ) ha svelato anche i dettagli riguardanti l'acquisto dei biglietti sul sito ...

Britney Spears, 40 anni: gli Anni 2000 sono ancora qui Ma per la pop star , tra le più celebri e premiate della musica pop, nata il 2 dicembre 1981 in Mississippi , certe cose davvero non passano mai. Sopratutto per quanto riguarda le sue passioni e ...

Il debutto a Roma della pianista Valentina Lisitsa ANSA Nuova Europa “Piero Piccioni – A modern gentleman”, la raccolta per il centenario del compositore La raccolta riunisce opere più e meno note, ma anche una manciata di inediti. Dal jazz alla bossa nova, al funk, alla disco e alla musica orchestrale, Piccioni è stato uno dei compositori italiani di ...

40 anni di Britney Spears: riviviamo i suoi successi più belli Britney Spears: la star mondiale della cultura pop femminile festeggia i suoi 40 anni. The princess of Pop tra successi e vita da copertina.

