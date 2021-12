Morto “Carmine Ragusa” di Happy Days: tv in lutto (Di giovedì 2 dicembre 2021) È Morto Eddie Mekka, l’attore nominato ai Tony noto per il suo ruolo di Carmine “The Big Ragu” Ragusa di “Laverne & Shirley”. Aveva 69 anni. Eddie Mekka, l’attore nominato ai Tony noto per il suo ruolo di Carmine “The Big Ragu” Ragusa di “Laverne & Shirley”, è Morto nei giorni scorsi. Aveva 69 anni. Secondo quanto riferito, il veterano attore televisivo e teatrale è Morto il 27 novembre nella sua casa di Newhall, in California. (screenshot video)La notizia è stata resa pubblica dall’amico e collega del Berklee College of Music, Pat Benti, che non ha condiviso la causa della morte nel suo tributo su Facebook. Nato il 14 giugno 1952 a Worcester, nel Massachusetts, Mekka è diventato presto famoso nel 1975 nel musical di Broadway The Lieutenant, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 2 dicembre 2021) ÈEddie Mekka, l’attore nominato ai Tony noto per il suo ruolo di“The Big Ragu”di “Laverne & Shirley”. Aveva 69 anni. Eddie Mekka, l’attore nominato ai Tony noto per il suo ruolo di“The Big Ragu”di “Laverne & Shirley”, ènei giorni scorsi. Aveva 69 anni. Secondo quanto riferito, il veterano attore televisivo e teatrale èil 27 novembre nella sua casa di Newhall, in California. (screenshot video)La notizia è stata resa pubblica dall’amico e collega del Berklee College of Music, Pat Benti, che non ha condiviso la causa della morte nel suo tributo su Facebook. Nato il 14 giugno 1952 a Worcester, nel Massachusetts, Mekka è diventato presto famoso nel 1975 nel musical di Broadway The Lieutenant, ...

