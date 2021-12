La Fed mette il dito negli occhi all’Europa. Nord vs sud (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alla fine Jerome Powell lo ha detto, mettendo fine a un’èra o a un’illusione: quella del controllo concertato sui prezzi delle banche centrali, come un tempo si faceva nel resort di Jackson Hole, Wyoming. Già, perché se il presidente della Federal Reserve ha ammesso di essersi sbagliato sull’inflazione, “che non è temporanea da rialzo dell’energia, carenza di materie prime, aumento dei consumi post Covid, pressioni dei salari; anzi va mandato in pensione il termine transitorio e concludere gli acquisti di asset prima del previsto”, una parte del mondo, l’Europa, finora l’ha pensata diversamente – “È una fiammata che si esaurirà nel 2022” ripete la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde – e un’altra parte, l’oriente, è alle prese con il fenomeno opposto dell’inflazione zero. Dunque? Powell, che per tutta l’estate ha tergiversato in attesa di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alla fine Jerome Powell lo ha detto,ndo fine a un’èra o a un’illusione: quella del controllo concertato sui prezzi delle banche centrali, come un tempo si faceva nel resort di Jackson Hole, Wyoming. Già, perché se il presidente della Federal Reserve ha ammesso di essersi sbagliato sull’inflazione, “che non è temporanea da rialzo dell’energia, carenza di materie prime, aumento dei consumi post Covid, pressioni dei salari; anzi va mandato in pensione il termine transitorio e concludere gli acquisti di asset prima del previsto”, una parte del mondo, l’Europa, finora l’ha pensata diversamente – “È una fiammata che si esaurirà nel 2022” ripete la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde – e un’altra parte, l’oriente, è alle prese con il fenomeno opposto dell’inflazione zero. Dunque? Powell, che per tutta l’estate ha tergiversato in attesa di ...

