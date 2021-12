In Austria la caduta di Kurz fa dimettere anche il cancelliere Schallenberg (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si pensava che preparasse il contrattacco da dietro le quinte, che rimanendo leader dell’Övp cercasse ancora di determinare le direzioni della politica Austriaca. Invece, Sebastian Kurz ha deciso di lasciarla, la politica. Ha detto che si dedicherà alla paternità, che vedere suo figlio appena nato gli ha fatto capire che non era il momento. Che in quanto padre non avrebbe avuto il tempo di fare bene il cancelliere o il capo politico. Finita la conferenza stampa è volato subito in ospedale, senza perdere tempo. Forse sarà stato per non cadere del tutto, per dare un senso più elevato alle sue dimissioni da politico e da Wunderkind, da bambino prodigio. Ora gioca a fare il Wundervater ma quello che Kurz non ha detto è stato che le indagini per corruzione su di lui per aver truccato dei sondaggi vanno avanti, pesano e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si pensava che preparasse il contrattacco da dietro le quinte, che rimanendo leader dell’Övp cercasse ancora di determinare le direzioni della politicaca. Invece, Sebastianha deciso di lasciarla, la politica. Ha detto che si dedicherà alla paternità, che vedere suo figlio appena nato gli ha fatto capire che non era il momento. Che in quanto padre non avrebbe avuto il tempo di fare bene ilo il capo politico. Finita la conferenza stampa è volato subito in ospedale, senza perdere tempo. Forse sarà stato per non cadere del tutto, per dare un senso più elevato alle sue dimissioni da politico e da Wunderkind, da bambino prodigio. Ora gioca a fare il Wundervater ma quello chenon ha detto è stato che le indagini per corruzione su di lui per aver truccato dei sondaggi vanno avanti, pesano e ...

Ultime Notizie dalla rete : Austria caduta In Austria la caduta di Kurz fa dimettere anche il cancelliere Schallenberg Quanti scossoni alla politica austriaca e alle destre europee un po' più orfane Sullo stesso argomento: Kurz lascia la politica. Oltre alla paternità ci sono altri guai Con i vaccini in Austria Schallenberg fa sul serio. E anche con la politica Si pensava che preparasse il contrattacco da dietro le quinte, che rimanendo leader dell'Övp cercasse ancora di determinare le direzioni ...

In Austria la caduta di Kurz fa dimettere anche il cancelliere Schallenberg Il Foglio Austria, si è dimesso il cancelliere Alexander Schallenberg: “Capo del governo e del partito di… “Non è mai stato il mio obiettivo assumere la guida del Partito Popolare. In piena pandemia, con il Paese in lockdown e tra i più colpiti dal virus a livello europeo, l’Austria dovrà affrontare una nu ...

Austria, Sebastian Kurz lascia la politica. "Non sono un santo né un criminale" Si ignora che cosa il giovane Kurz voglia fare nella vita privata, ma non avrà difficoltà a trovare un incarico ben pagato in qualche grande impresa Dieci anni per una rapida carriera e dieci settiman ...

