Giacomo Urtis al GF Vip mi cercano i calciatori esco con uno famosissimo e sono l’amante

(Di giovedì 2 dicembre 2021)entra nella casa del GF Vip, eppure sembra non ricordarsi di essere sotto l’occhio di centinaia di telecamere. Ieri notte il chirurgo dei vip ha svelato a Davide Silvestri e Jessica Selassié di essere stato insieme ad un uomo, che però è sparito due mesi fa. “Mivisto per un mese

Advertising

GrandeFratello : La Casa più spiata d’Italia è pronta ad accogliere un nuovo Vippone: stasera Giacomo Urtis varcherà la Porta Rossa… - PatriziaCordoni : RT @maicnagioia: “Amore è gratis l’aria e quella parla purtroppo lei sa che se ribatte a te ha le clip e lei vuole quello clip clip clip. S… - chiiia__01 : RT @maicnagioia: “Amore è gratis l’aria e quella parla purtroppo lei sa che se ribatte a te ha le clip e lei vuole quello clip clip clip. S… - karsmjl : Fare entrare Giacomo Urtis e poi censurarlo continuamente durante i suoi racconti ma diopo - Alessan14890872 : Chi ha sentito quando Urtis ha detto che odia le puntate? Ha detto che è triste in puntata e che succedono cose bru… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis

...staffe/ "Fuori dal Grande Fratello!" Tra i nuovi ingressi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 un concorrente che ha attirato subito l'attenzione è la coppia composta da...Clip sue Valeria Marini 22.56 Signorini dice che Delia se vuole ha la possibilità di chiamare in diretta ma Alex ribadisce: 'Non deve chiamare' 22.54 Delia non è voluta andare al ...GF Vip ventiquattresima puntata: Jessica, Patrizia e Lulù in nomination. Tra i momenti più toccanti della puntata di venerdì sera la confessione di Katia Ricciarelli. Non ...Tutto pronto per una nuova puntata del reality show che vede quattro concorrenti al televoto. Nel mirino anche il feeling tra Miriana e Biagio ...