GF Vip 6 | Alfonso Signorini vuole far fuori Lulù Salassié | i retroscena

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il seguitissimo profilo Instagram Agent Beast qualche ora fa su Twitter ha rivelato come maisembri così avvelenato conSelassiè. Stando a quanto riporta il post, effettivamente il conduttore e una parte degli autori vorrebbero la principessadal programma. “ha chiesto con determinazione la squalifica di. L’hanno salvata alcuni autori (circa la metà di loro la appoggia) sostenendo che la principessa potrebbe dare ancora interessanti contenuti al programma. I motivi di tutto questo astio del conduttore verso di lei? Manuel” si legge sul profilo di Agent Beast. “voleva la storiella con Manuel ma secondo lui,, sta solo sporcando il percorso e l’immagine di Manuel (suo preferito e prediletto per la ...

Nuovo scivolone di Katia Ricciarelli al Grande Fratello6, il soprano è recidiva: già nelle ...Signorini, in nome della sua battaglia al politicamente corretto, non è intervenuto nelle ...Della storia d'amore, o presunta tale, tra l'attore Alex Belli e Soleil Sorgè , due dei concorrenti della sesta edizione del ' Grande Fratello' condotto daSignorini su Canale 5, se ne è parlato svariate volte, diventando l'argomento di punta del reality show. Per il momento ci sono molti dubbi sulla sincerità di Alex Belli, ...Al Gf Vip 6 non scorre buon sangue tra le due opinioniste Adrana Volpe e onia Bruganelli che si sono rese protagoniste di uno scontro ...In vista del prolungamento del Gf Vip 6 fino a marzo 2022, il concorrente Davide Silvestri ha dichiarato di voler lasciare il reality ...