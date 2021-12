Fedez sarà ospite ad Amici e ballerà con gli allievi della scuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) Fedez arriva ad Amici Sono settimane intense queste per Fedez. Come sappiamo solo qualche giorno fa il rapper ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Disumano, che sta già scalando le classifiche italiane. Il progetto è composto da ben 20 tracce, e tra esse ci cono anche le ormai hit Mille, Bimbi Per L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 2 dicembre 2021)arriva adSono settimane intense queste per. Come sappiamo solo qualche giorno fa il rapper ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Disumano, che sta già scalando le classifiche italiane. Il progetto è composto da ben 20 tracce, e tra esse ci cono anche le ormai hit Mille, Bimbi Per L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

VittorioSgarbi : Ci sarà anche Fedez oggi alle 18,00 al Teatro Franco Parenti di Milano per la mia Lectio magistralis sul tema “Raff… - Novella_2000 : Fedez sarà ospite ad Amici e ha in mente una sorpresa per i ballerini (che spoilera su Instagram) - mrs_winch : @sempre_f3de AMO un giorno riceverai più querele di fedez me lo sento, almeno il 90% sarà da parte mia - DeboraFava2 : Comunque Sonia lorenzini ha detto che sarà a Milano per un evento molto importante… visto che Fedez ha mandato anch… - silenzioBruno18 : RT @valeettk: Ogni volta che apro le storie di Fedez mi rendo conto di quanto è bello essere bambini e vivere con quell’entusiasmo e quella… -