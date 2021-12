F1, Valtteri Bottas: “La pista non perdona errori, cercheremo di fare il massimo per le due classifiche” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Valtteri Bottas cerca di rimboccarsi le maniche in vista del suo fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sull’inedito e nuovo di zecca circuito cittadino di Jeddah il pilota finlandese si trova davanti alla necessità di provare a dare una mano a Lewis Hamilton nella sua battaglia per il titolo. Max Verstappen precede il suo illustre compagno di scuderia di soli 8 punti, ma il nativo di Nastola in questo finale di stagione non sta riuscendo a rendersi utile. A parte la vittoria del Gran Premio di Turchia, con l’olandese secondo, il futuro pilota dell’Alfa Romeo tra Interlagos e Qatar non ha mai saputo inserirsi alle spalle del sette volte campione del mondo, per togliere punti pesanti al suo avversario. Valtteri Bottas è di poche parole ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021)cerca di rimboccarsi le maniche in vista del suo fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sull’inedito e nuovo di zecca circuito cittadino di Jeddah il pilota finlandese si trova davanti alla necessità di provare a dare una mano a Lewis Hamilton nella sua battaglia per il titolo. Max Verstappen precede il suo illustre compagno di scuderia di soli 8 punti, ma il nativo di Nastola in questo finale di stagione non sta riuscendo a rendersi utile. A parte la vittoria del Gran Premio di Turchia, con l’olandese secondo, il futuro pilota dell’Alfa Romeo tra Interlagos e Qatar non ha mai saputo inserirsi alle spalle del sette volte campione del mondo, per togliere punti pesanti al suo avversario.è di poche parole ...

