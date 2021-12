È fuga in massa dei collaboratori di Kamala Harris, il disastro della vice di Biden (Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno dopo l’altro lasciano in massa i collaboratori della vicepresidente Kamala Harris, l’ex-icona dem esibita un tempo quasi come un trofeo da Joe Biden perché figlia di immigrati ma divenuta ora una presenza ingombrante e imbarazzante. È una specie di terremoto istituzionale quelll che, in queste ore, sta scuotendo fin dalle fondamenta l’ufficio di Kamala Harris, con l’intero staff della comunicazione della vice presidente in uscita a precipizio dalla Casa Bianca. Aveva aperto le danze Symone Sanders, principale consigliere e portavoce di Kamala Harris. Che, finora, era stata la voce più accesa nel difendere la prima vice presidente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno dopo l’altro lasciano inpresidente, l’ex-icona dem esibita un tempo quasi come un trofeo da Joeperché figlia di immigrati ma divenuta ora una presenza ingombrante e imbarazzante. È una specie di terremoto istituzionale quelll che, in queste ore, sta scuotendo fin dalle fondamenta l’ufficio di, con l’intero staffcomunicazionepresidente in uscita a precipizio dalla Casa Bianca. Aveva aperto le danze Symone Sanders, principale consigliere e portavoce di. Che, finora, era stata la voce più accesa nel difendere la primapresidente ...

