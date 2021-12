Disabilitiamoipregiudizi | il mondo del calcio scende in campo con Divisione Paralimpica

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 dicembre 2021) In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra il 3 dicembre, ilrà inper contribuire alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un tema così delicato. Nel weekend dal 3 al 6 dicembre 2021, dunque, prima del fischio d’inizio di tutte le partite dei campionati di Serie A, B e C, gli atletiranno sui terreni di gioco di tutta Italia indossando le maglie delle diverse società calcistiche, dopo oltre un anno di lontananza per via della pandemia da Covid-19. Sui maxischermi degli stadi, inoltre, verrà proiettato un video promozionale con il messaggio a sostegno della campagna di comunicazione promossa dalla FIGC “DISABILITIAMO I PREGIUDIZI“. Tra i testimonial d’eccezione spiccano numerosi calciatori di Serie A come Felipe Anderson (Lazio), Matija ...