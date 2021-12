(Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Non è un caso che nella Ue l'Italia sia, insieme alla Spagna, l'unico Paese rimasto giallo - quindi a rischio ancora non elevato di contagio. Si tratta del risultato di una delle migliori campagne vaccinali d'Europa, dell'uso esteso del green pass e di tutte le misure, ispirate alla massima prudenza e gradualità, varate dall'esecutivo Draghi". Così la presidente dei senatori dem, Simona. "Credo sia giusto che i governi dei Paesi che in questo momento stanno affrontando la quarta ondata -a causa dell'altodi non vaccinati- decidano per l'vaccinale. Penso sia una scelta legittima e necessaria laddove ildei no vax non consenta di garantire lasanitaria. Spero che nel nostro Paese non serva: ildi prime dosi sta ...

TV7Benevento : **Covid: Malpezzi (Pd), 'obbligo vaccino solo se numero no vax non garantisce sicurezza'**... -

Il Tempo

