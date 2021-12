Covid in Germania, la decisione di Merkel: “Lockdown per i No vax e vaccino obbligatorio da febbraio” (Di giovedì 2 dicembre 2021) La decisione era già nell’aria da giorni ma a dare il via è stata la cancelliera Angela Merkel, ai suoi ultimissimi giorni alla guida della Germania. I non vaccinati tedeschi subiranno un Lockdown di fatto e nell’arco di due mesi sarà imposto l’obbligo vaccinale: il super Green pass tedesco sarà esteso al commercio al dettaglio su base federale, e la possibilità di partecipare a incontri o incontrare altre persone sarà fortemente ridotta. La decisione, la più rilevante del pacchetto varato dall’ultima conferenza Stato-regioni, prelude a un ulteriore passo, ha spiegato la cancelliera in conferenza stampa. La Germania, dopo il dibattito parlamentare, renderà obbligatorio il vaccino anti-Covid a partire da febbraio. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Laera già nell’aria da giorni ma a dare il via è stata la cancelliera Angela, ai suoi ultimissimi giorni alla guida della. I non vaccinati tedeschi subiranno undi fatto e nell’arco di due mesi sarà imposto l’obbligo vaccinale: il super Green pass tedesco sarà esteso al commercio al dettaglio su base federale, e la possibilità di partecipare a incontri o incontrare altre persone sarà fortemente ridotta. La, la più rilevante del pacchetto varato dall’ultima conferenza Stato-regioni, prelude a un ulteriore passo, ha spiegato la cancelliera in conferenza stampa. La, dopo il dibattito parlamentare, renderàilanti-a partire da. ...

