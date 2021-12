Caso Hutchins | Alec Baldwin in lacrime | “Non punterei mai un’arma contro qualcuno”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 2 dicembre 2021)è stato intervistato da Abc News, emittente televisiva americana che questa sera manderà in onda l’intervista. L’attore si è commosso parlando della vittima, Halyna. La tragedia è avvenuta durante le riprese del film western Rust, a ottobre. Halyna, 42 anni, direttrice della fotografia, è stata colpita da alcuni proiettili partiti dalla pistola di scena di: è morta in seguito alle ferite riportate. Anche il regista, Joel Souza, 48 anni, è rimasto ferito.aveva detto fin da subito che si era trattato di un incidente e si era tempestivamente messo a disposizione per parlare con gli agenti di polizia di quanto accaduto. Vi raccomandiamo... ...