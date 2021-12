Biden esclude uno shutdown domani (Di giovedì 2 dicembre 2021) Joe Biden ha escluso uno shutdown domani, allo scadere dei termini. Alla domanda se venerdì ci sarà la chiusura delle attività del governo, il presidente ha risposto con un secco "no". Biden ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Joeha escluso uno, allo scadere dei termini. Alla domanda se venerdì ci sarà la chiusura delle attività del governo, il presidente ha risposto con un secco "no".ha ...

Advertising

euronewsit : Biden: 'La variante omicron preoccupa, ma niente panico'. Il presidente Usa insiste: 'Serve intensificare le vaccin… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Biden: 'La variante omicron preoccupa, ma niente panico' Il presidente Usa i… - Efrem57816894 : RT @AxiaFel: Il Governatore della Florida De Santis ha firmato documento che delegittima obbligo vaccinale imposto da Biden per i lavorator… - bababukfree : RT @AxiaFel: Il Governatore della Florida De Santis ha firmato documento che delegittima obbligo vaccinale imposto da Biden per i lavorator… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Che cazzata! Biden invita 110 Paesi a summit per democrazia ma esclude Cina - Nord America - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Biden esclude Biden esclude uno shutdown domani Joe Biden ha escluso uno shutdown domani, allo scadere dei termini. Alla domanda se venerdì ci sarà la chiusura delle attività del governo, il presidente ha risposto con un secco "no". Biden ha riferito inoltre di aver parlato con i leader dem e repubblicano del Senato, l'aula dove un paio di esponenti del Grand Old Party minaccia di fare ostruzionismo sull'accordo bipartisan già ...

Cos'è il Global Gateway, la risposta europea alla Via della Seta ... e vincolati a una doppia condizionalità: quella ambientale, che esclude ogni investimento sui ...della Commissione Ursula von der Leyen ha citato il dialogo con il presidente statunitense Joe Biden al ...

Biden esclude uno shutdown domani - Nord America ANSA Nuova Europa Biden, per i viaggiatori test negativo 24 ore prima di partire Un Covid test negativo nelle 24 ore prima della partenza: Joe Biden ha confermato le anticipazioni di stampa sull'obbligo che gli Usa imporranno a tutti i visitatori, a prescindere dal loro status vac ...

Biden esclude uno shutdown domani Joe Biden ha escluso uno shutdown domani, allo scadere dei termini. Alla domanda se venerdì ci sarà la chiusura delle attività del governo, il presidente ha risposto con un secco "no". (ANSA) ...

Joeha escluso uno shutdown domani, allo scadere dei termini. Alla domanda se venerdì ci sarà la chiusura delle attività del governo, il presidente ha risposto con un secco "no".ha riferito inoltre di aver parlato con i leader dem e repubblicano del Senato, l'aula dove un paio di esponenti del Grand Old Party minaccia di fare ostruzionismo sull'accordo bipartisan già ...... e vincolati a una doppia condizionalità: quella ambientale, cheogni investimento sui ...della Commissione Ursula von der Leyen ha citato il dialogo con il presidente statunitense Joeal ...Un Covid test negativo nelle 24 ore prima della partenza: Joe Biden ha confermato le anticipazioni di stampa sull'obbligo che gli Usa imporranno a tutti i visitatori, a prescindere dal loro status vac ...Joe Biden ha escluso uno shutdown domani, allo scadere dei termini. Alla domanda se venerdì ci sarà la chiusura delle attività del governo, il presidente ha risposto con un secco "no". (ANSA) ...