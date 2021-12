A Milano su mezzi controlli a campione

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Isuipubblici, dopo l'entrata in vigore del 'super green pass' che entrerà in vigore il prossimo 6 dicembre, saranno a. Lo ha confermato il sindaco di, Giuseppe Sala, ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano mezzi

I controlli suipubblici, dopo l'entrata in vigore del 'super green pass' che entrerà in vigore il prossimo 6 dicembre, saranno a campione. Lo ha confermato il sindaco di, Giuseppe Sala, a margine dell'...... con l'ausilio di altri Gruppi, tra Brescia, Como, Mantova,, Lodi, Sondrio e Varese. ... riscontrando anomalie anche sui documenti di trasporto deie sui prodotti trasportati. Nelle analisi ...Domenica 12 dicembre entra in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), che sarà valido fino all’11 giugno ...Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha affermato che in seguito alla notizia della variante sudafricana Omicron ci sono state parecchie disdette di ...