Tre sfizi per Natale

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) E’ inutile girarci troppo intorno! lo sappiamo tutti che aci prepariamo a mettere le gambe sotto il tavolo e svolgere l’unica vera attività che ci provoca enorme soddisfazione: mangiare. E’ per questo che quelli bravi si mettono a dieta un paio di mesi prima. Non è il mio caso. E scommetto neanche il vostro. Quindi, condivido con voi tre ricette, antipasto, un primo e dolce, da fare la sera dio per il pranzo del 25. Tre, facili ed originali per stupire gli ospiti. Antipasto: shortbread alle erbe con formaggio di capra Ricetta di migusto.migros.chQuesti piccoli biscotti friabili si presentano in veste salata con una pasta profumata all’origano e al prezzemolo, una morbida crema di formaggio di capra e un tocco di confettura di ribes. Originali, croccanti, da servire all’ora dell’aperitivo. Mi sono fatta ...