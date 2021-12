Sci alpino: Max Franz si aggiudica la prova di discesa a Beaver Creek, Dominik Paris decimo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È l’austriaco Max Franz ad aggiudicarsi la prima prova di discesa libera in quel di Beaver Creek. Sulla Birds of Prey spicca il 32enne nativo di Klagenfurt, partito con il pettorale numero 5, che timbra nettamente il miglior crono in 1:39.91. Da sottolineare che, come di consueto, non tutti gli atleti hanno spinto a tutta nel primo test sulla pista statunitense. Alle spalle dell’austriaco troviamo, staccato di quattro decimi, il transalpino Mathieu Bailet, mentre in terza piazza c’è il norvegese Adrian Smiseth Sejersted, a 53 centesimi. Completano la top-5 altri due norvegesi: Aleksandre Aamodt Kilde e Kjetil Jansrud, a testimonianza che la squadra scandinava gradisce molto questo pendio. Molto guardingo Mathias Mayer, vincitore a Lake Louise settimana scorsa: solo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È l’austriaco Maxadrsi la primadilibera in quel di. Sulla Birds of Prey spicca il 32enne nativo di Klagenfurt, partito con il pettorale numero 5, che timbra nettamente il miglior crono in 1:39.91. Da sottolineare che, come di consueto, non tutti gli atleti hanno spinto a tutta nel primo test sulla pista statunitense. Alle spalle dell’austriaco troviamo, staccato di quattro decimi, il transMathieu Bailet, mentre in terza piazza c’è il norvegese Adrian Smiseth Sejersted, a 53 centesimi. Completano la top-5 altri due norvegesi: Aleksandre Aamodt Kilde e Kjetil Jansrud, a testimonianza che la squadra scandinava gradisce molto questo pendio. Molto guardingo Mathias Mayer, vincitore a Lake Louise settimana scorsa: solo ...

