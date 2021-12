Sassuolo-Napoli, Dionisi: “Rimane l’amaro in bocca per il 3-2, ma complimenti ai ragazzi” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Devo fare i complimenti ai ragazzi, dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Peccato per l’amaro in bocca per l’esultanza del 3-2, ma credo comunque che abbiamo pareggiato con merito”. Così Alessio Dionisi dopo il pareggio del Sassuolo raggiunto in rimonta contro il Napoli capolista. Un altro risultato di spessore dopo la vittoria a San Siro contro il Milan. “Stavamo cercando di raggiungere un equilibrio e ci stiamo riuscendo, prima concedevamo tanto e ci allungavamo. Qualcuno deve sacrificarsi, Raspadori lo sto sfruttando esterno perché di necessità dobbiamo fare virtù – prosegue il tecnico dei neroverdi a Dazn – Ora ci siamo, dobbiamo essere bravi nelle prossime partite. Ad oggi abbiamo ciò che ci meritiamo e dobbiamo voler di più, dimostrandolo in ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Devo fare iai, dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Peccato perinper l’esultanza del 3-2, ma credo comunque che abbiamo pareggiato con merito”. Così Alessiodopo il pareggio delraggiunto in rimonta contro ilcapolista. Un altro risultato di spessore dopo la vittoria a San Siro contro il Milan. “Stavamo cercando di raggiungere un equilibrio e ci stiamo riuscendo, prima concedevamo tanto e ci allungavamo. Qualcuno deve sacrificarsi, Raspadori lo sto sfruttando esterno perché di necessità dobbiamo fare virtù – prosegue il tecnico dei neroverdi a Dazn – Ora ci siamo, dobbiamo essere bravi nelle prossime partite. Ad oggi abbiamo ciò che ci meritiamo e dobbiamo voler di più, dimostrandolo in ...

