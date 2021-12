Reali del Giappone | il compleanno sobrio o triste? della principessa Aiko

Leggi su amica

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Compie 20 anni oggidel. Diventa maggiorenne per la legge nipponica e per quellasua famiglia. ma idel, come vi avevamo raccontato, non la festeggeranno come è sempre stato fatto per le altre principesse. Oltre a danno, pure la beffa. Perché l’oltraggio dei gioielli riciclati e del niente festa viene fatto alla figlia – unica, ma purtroppo donna – dell’imperatore.delcompie 20 ani il 1 dicembre. E, diventando maggiorenne, ha un ruolo nella famiglia deidel. Ecco come cambierà la sua vita. Ilnon è un Paese per donne Ilnon è un regno per donne. Bandite, non considerate, rifiutate dal protocollo e dalla cultura ...