Pelle: meglio la doccia o il bagno? (Di mercoledì 1 dicembre 2021) meglio lo doccia o il bagno? Questo è il dilemma che attanaglia tantissime persone; vediamo insieme quale tra le due è meglio per salvaguardare la propria Pelle. La doccia è meglio del bagno, almeno per salvaguardare il tono della Pelle. Soprattutto se l’acqua è tiepida o fresca. Le coraggiose ci guadagnano in bellezza! Usare uno scrub (o un panno esfoliante, come quello nuovissimo di Assiamedica) una volta la settimana, è un ottimo metodo per mantenere la Pelle levigata. meglio non usare le spugne classiche perché diventano facilmente nidi di batteri; i guanti di crine sono invece troppo aggressivi. Gomiti, piedi e ginocchia meritano particolare cura per mantenerli sempre morbidi: oltre ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 1 dicembre 2021)loo il? Questo è il dilemma che attanaglia tantissime persone; vediamo insieme quale tra le due èper salvaguardare la propria. Ladel, almeno per salvaguardare il tono della. Soprattutto se l’acqua è tiepida o fresca. Le coraggiose ci guadagnano in bellezza! Usare uno scrub (o un panno esfoliante, come quello nuovissimo di Assiamedica) una volta la settimana, è un ottimo metodo per mantenere lalevigata.non usare le spugne classiche perché diventano facilmente nidi di batteri; i guanti di crine sono invece troppo aggressivi. Gomiti, piedi e ginocchia meritano particolare cura per mantenerli sempre morbidi: oltre ...

