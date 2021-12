Le scuse di Sebold all’uomo incarcerato per 16 anni come suo stupratore. E le parole di lui (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Alice Sebold, scrittrice americana, ha fatto una dichiarazione pubblica a Medium per scusarsi con Anthony Broadwater, 61 anni, l’uomo incarcerato ingiustamente per lo stupro subito dalla donna, avvenuto nel 1980. “Voglio dire ad Anthony Broadwater che mi dispiace davvero tanto: mi rammarico profondamente per ciò che hai passato“, ha dichiarato Sebold. Lo stupro subito da Alice Sebold era avvenuto a opera di uno sconosciuto mentre la scrittrice camminava in un parco. Sebold aveva creduto di riconoscere Anthony Broadwater come l’uomo che l’aveva aggredita 5 mesi dopo lo stupro, quando lo vide per strada intento a parlare con un agente. Poi, durante il cosiddetto “confronto all’americana”, la donna osservò Broadwater e altri uomini, tutti afroamericani ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Alice, scrittrice americana, ha fatto una dichiarazione pubblica a Medium per scusarsi con Anthony Broadwater, 61, l’uomoingiustamente per lo stupro subito dalla donna, avvenuto nel 1980. “Voglio dire ad Anthony Broadwater che mi dispiace davvero tanto: mi rammarico profondamente per ciò che hai passato“, ha dichiarato. Lo stupro subito da Aliceera avvenuto a opera di uno sconosciuto mentre la scrittrice camminava in un parco.aveva creduto di riconoscere Anthony Broadwaterl’uomo che l’aveva aggredita 5 mesi dopo lo stupro, quando lo vide per strada intento a parlare con un agente. Poi, durante il cosiddetto “confronto all’americana”, la donna osservò Broadwater e altri uomini, tutti afroamericani ...

