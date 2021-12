La Fiorentina pronta ad un nuovo colpo: occhi puntati sul talento della Ligue 1 (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Fiorentina mette le ali. Lo fa prelevando dalla Ligue 1, l’interessante esterno offensivo del Lille, Jonathan Ikoné. Il rinforzo, individuato nella scorsa sessione in Domenico Berardi (poi sfumato), dunque arriverà nella sessione di mercato invernale. Ikoné, Lille, FiorentinaStando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore francese ha accettato la proposta contrattuale della viola. Ai campioni di Francia, dunque, andranno circa 15 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Spalletti polemico sull’episodio: “Gli altri lo possono fare, noi no!” Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lamette le ali. Lo fa prelevando dalla1, l’interessante esterno offensivo del Lille, Jonathan Ikoné. Il rinforzo, individuato nella scorsa sessione in Domenico Berardi (poi sfumato), dunque arriverà nella sessione di mercato invernale. Ikoné, Lille,Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore francese ha accettato la proposta contrattualeviola. Ai campioni di Francia, dunque, andranno circa 15 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Spalletti polemico sull’episodio: “Gli altri lo possono fare, noi no!”

