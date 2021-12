(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Rincari inimmaginabili ci attendono nel 2022: oltre 1.200 euro di spesa in più per ogni famiglia sulle bollette di luce e gas. In attesa che intervenga il governo, l'assessore Guidesi lancia la sua proposta

francogarna : La cifra choc della bolletta: quanto pagheremo a gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : cifra choc

il Giornale

La somma di entrambe le bollette porterebbe ad un incremento complessivo di 1.227 euro annui a famiglia, unasenz'altro insostenibile. " Un quadro che avrebbe un impatto fortissimo sulle tasche ...Tornati in triplaanche i decessi, che sono strettamente connessi al fenomeno che si sta verificando negli ospedali e soprattutto nelle terapie intensive. La pressione sul sistema sanitario ...Rincari inimmaginabili ci attendono nel 2022: oltre 1.200 euro di spesa in più per ogni famiglia sulle bollette di luce e gas. In attesa che intervenga il governo, l'assessore Guidesi lancia la sua pr ...Una rimonta durata tre quarti e il sorpasso sul +3. Si è smarrito sul più bello il CJ Basket Taranto che crolla nell’ultimo quarto e stavolta torna a mani vuote sul traghetto che lo riporterà a casa d ...