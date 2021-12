I tifosi dell’Inter omaggiano Dimarco allo stadio: lo striscione (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’accoglienza riservata a Federico Dimarco, durante la gara infrasettimanale tra Inter e Spezia, è stata decisamente calorosa. I tifosi nerazzurri hanno, infatti, voluto omaggiare l’esterno italiano con uno striscione, che celebra la sua appartenenza all’Inter, certificata dagli anni in cui ha militato con la Primavera: Dimarco, Inter, striscioneIl calciatore, in grande spolvero in questo avvio di campionato, con ogni probabilità, farà di tutto per ripagare il tanto affetto mostratogli. POTREBBE INTERESSARTI: Bologna-Roma, brutte notizie per Miha: chiede il cambio dopo pochi minuti! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’accoglienza riservata a Federico, durante la gara infrasettimanale tra Inter e Spezia, è stata decisamente calorosa. Inerazzurri hanno, infatti, voluto omaggiare l’esterno italiano con uno, che celebra la sua appartenenza all’Inter, certificata dagli anni in cui ha militato con la Primavera:, Inter,Il calciatore, in grande spolvero in questo avvio di campionato, con ogni probabilità, farà di tutto per ripagare il tanto affetto mostratogli. POTREBBE INTERESSARTI: Bologna-Roma, brutte notizie per Miha: chiede il cambio dopo pochi minuti!

