GF Vip 6, Alex Belli contro Delia Duran: “Stattene a casa” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Alex Belli, che in queste ore si è dichiarato a Soleil Sorge, è sempre più vicino all’influencer italo-americana e così le ha di recente confidato di essere rimasto molto deluso dall’atteggiamento avuto dalla moglie Delia Duran, colpevole di averlo messo in una posizione scomoda per via delle tante critiche che gli ha riservato. Alex Belli è sempre più vicino a Soleil Sorge, alla quale di recente ha persino Leggi su solodonna (Di mercoledì 1 dicembre 2021), che in queste ore si è dichiarato a Soleil Sorge, è sempre più vicino all’influencer italo-americana e così le ha di recente confidato di essere rimasto molto deluso dall’atteggiamento avuto dalla moglie, colpevole di averlo messo in una posizione scomoda per via delle tante critiche che gli ha riservato.è sempre più vicino a Soleil Sorge, alla quale di recente ha persino

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Ainett Stephens: “Alex Belli? Quando uscirà gli tireranno addosso di tutto perché lo odiano in tanti!” L… - 361_magazine : Grande Fratello Vip: il pubblico non ci sta e non crede alla pantomima del trio Alex-Soleil e Delia. Ecco perché - infoitcultura : Gf Vip 6, Mila Suarez si scaglia contro Alex Belli e svela il reale motivo dell’arrabbiatura di Delia Duran - zazoomblog : Alex Belli lascia il GF Vip? Devo andarmene cosa è successo con Soleil - #Belli #lascia #andarmene #successo - serenitybxxch : ??#Gfvip 6, arriva un messaggio aereo per Soleil Sorge su Alex Belli: la reazione di lei fa discutere -