«Cry Macho», il mito del cowboy attraverso il tempo e gli stereotipi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha la consistenza della mitologia Clint Eastwood nel suo Cry Macho, una presenza che vuole essere appena accennata, con il suo incedere lentissimo, l'impercettibile mutare delle espressioni, il bagliore fulmineo dello sguardo, unico avvertimento di emozione in una postura marmorea, il sollevarsi di un angolo della bocca in un accenno di sorriso, massima concessione di empatia. In quella apparente immobilità si sviluppa un film d'azione e di passione, di ironia e di ricapitolazione di una intera carriera con lo sprint … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

