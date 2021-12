Conflitti tra Fiorente e Polisportiva Colognola, il Comune non rinnova la gestione dell’Azzanella (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Bergamo. È scontro all’interno del centro sportivo dell’Azzanella tra la Fiorente Colognola e la Polisportiva. Una situazione conflittuale che ha portato l’Amministrazione comunale a decidere di revocare, dopo vent’anni, la gestione degli impianti. Se ne è parlato nella seduta di martedì sera del Consiglio comunale, partendo da un’interpellanza presentata dal consigliere di Bergamo Ideale Danilo Minuti, attraverso la quale chiedeva conto del futuro del centro sportivo. “Il contratto di gestione in capo alla Polisportiva è in scadenza e non si capisce in quale direzione si voglia andare – dichiara nel suo intervento -. L’Azzanella è un centro utilizzato da molte persone: c’è la Fiorente Calcio, la Scherma Bergamo, la scuola tennis e la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Bergamo. È scontro all’interno del centro sportivotra lae la. Una situazione conflittuale che ha portato l’Amministrazione comunale a decidere di revocare, dopo vent’anni, ladegli impianti. Se ne è parlato nella seduta di martedì sera del Consiglio comunale, partendo da un’interpellanza presentata dal consigliere di Bergamo Ideale Danilo Minuti, attraverso la quale chiedeva conto del futuro del centro sportivo. “Il contratto diin capo allaè in scadenza e non si capisce in quale direzione si voglia andare – dichiara nel suo intervento -. L’Azzanella è un centro utilizzato da molte persone: c’è laCalcio, la Scherma Bergamo, la scuola tennis e la ...

Andrea_btw : RT RT @MonicaZornetta: Domani alle 19 vi aspetto a #Padova. Con @RiBot26 e @SanManubrio racconteremo la vera… - LACASEBooks : RT @MonicaZornetta: Domani alle 19 vi aspetto a #Padova. Con @RiBot26 e @SanManubrio racconteremo la vera #storia dei Benetton in #Patagoni… - sugarpulp : RT @MonicaZornetta: Domani alle 19 vi aspetto a #Padova. Con @RiBot26 e @SanManubrio racconteremo la vera #storia dei Benetton in #Patagoni… - BTiddia : RT @giusnico19511: I migranti che lasciano il loro paese tra conflitti e carestie, per un futuro migliore, lottando tra le tante difficoltà… - Giacomo_Brunoro : RT @MonicaZornetta: Domani alle 19 vi aspetto a #Padova. Con @RiBot26 e @SanManubrio racconteremo la vera #storia dei Benetton in #Patagoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Conflitti tra Elezioni provinciali, Barotti sosterrà Gianni Lorenzetti ... dovuta alla consapevolezza di non ritrovare posto tra i banchi del senato o della camera dei ... la partecipazione ma a limitare l'offerta politica, a risolvere i conflitti interni sulla leadership non ...

Africa. Cibo, vaccini o materie prime In Congo la guerra è ovunque ... che viene definita "diffusa" dagli analisti geopolitici, perch i conflitti armati si amalgamano ... Divenuto indipendente nel '60, si trovò al centro di un sanguinoso scontro tra Stati Uniti ed Unione ...

Conflitti tra Fiorente e Polisportiva Colognola, il Comune non rinnova la gestione dell’Azzanella BergamoNews Kosovo e giustizia di transizione: affrontare il passato, affrontare il presente In un recente saggio pubblicato da Oltre Edizioni si approfondisce la storia ed il presente delle Kosovo Specialist Chambers, nate per non lasciare impuniti i crimini commessi in Kosovo durante il con ...

Rocchelli, i genitori non si arrendono: «Abbiamo la verità, ma non giustizia» Il 9 dicembre la Cassazione chiuderà definitivamente la vicenda del fotografo ucciso in Ucraina. Le associazioni dei giornalisti: «Stato assente ancora una volta, noi resteremo a fianco della famiglia ...

... dovuta alla consapevolezza di non ritrovare postoi banchi del senato o della camera dei ... la partecipazione ma a limitare l'offerta politica, a risolvere iinterni sulla leadership non ...... che viene definita "diffusa" dagli analisti geopolitici, perch iarmati si amalgamano ... Divenuto indipendente nel '60, si trovò al centro di un sanguinoso scontroStati Uniti ed Unione ...In un recente saggio pubblicato da Oltre Edizioni si approfondisce la storia ed il presente delle Kosovo Specialist Chambers, nate per non lasciare impuniti i crimini commessi in Kosovo durante il con ...Il 9 dicembre la Cassazione chiuderà definitivamente la vicenda del fotografo ucciso in Ucraina. Le associazioni dei giornalisti: «Stato assente ancora una volta, noi resteremo a fianco della famiglia ...