Advertising

infoitsport : Caso Confraternita SS Crocifisso, Valentino Mirto ritira la candidatura - monrealeatoday : Caso Confraternita SS Crocifisso, Valentino Mirto ritira la candidatura - -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Confraternita

MonrealeLive

... l'avvocato Francesco Troia ha fatto sapere che ad oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione formale né in merito al ritiro della candidatura e nemmeno in merito della radiazione dalla...MONREALE - L'ex presidente delladel SS Crocifisso di Monreale, Valentino Mirto, ha rinunciato alla candidatura alla Confederazione delle Confraternite. La notizia è stata confermata a MonrealeLive da fonti interne alla ...Selezionate per te Caso Confraternita SS Crocifisso, Valentino Mirto ritira la candidatura MONREALE – L’ex presidente della Confraternita del SS Crocifisso di Monreale, Valentino Mirto, ha rinunciato ...– L’ex presidente della Confraternita del SS Crocifisso di Monreale, Valentino Mirto, ha rinunciato alla candidatura alla Confederazione delle Confraternite. Selezionate per te Presunti ammanchi nelle ...