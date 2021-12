Aperte le iscrizioni al Campionato Mondiale ORC 2022

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono stateufficialmente oggi lealORC, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in programma dal 22 al 30 giugno. In Sardegna ci sarà dunque la sfida attesissima, con date ancora una volta cambiate per evitare sovrapposizioni con altri importanti eventi velici in programma per il prossimo anno. A Porto Cervo ilORCL’evento si svolgerà per la prima volta a Porto Cervo e per l’occasione è attesa una numerosa flotta che sarà suddivisa in tre classi, individuate in base alle dimensioni e alle prestazioni delle imbarcazioni partecipanti, al vincitore di ciascuna sarà assegnato il titolo di Campione del Mondo ORC. Le nuove date sono state stabilite per evitare sovrapposizioni con la ...