Abraham ammonito in diffida, salta Roma-Inter (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tammy Abraham è stato ammonito per un contatto di gioco con Svanberg sul finire del primo tempo della partita della Roma contro il Bologna e, diffidato, dovrà saltare Roma-Inter del prossimo weekend. L’attaccante inglese, furioso, ha lungamente protestato contro la decisione dell’arbitro Pairetto. La Roma, dunque, affronterà i nerazzurri senza il capitano Pellegrini (infortunato) e senza il centravanti titolare. Un’altra gatta da pelare per Mourinho. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tammyè statoper un contatto di gioco con Svanberg sul finire del primo tempo della partita dellacontro il Bologna e,to, dovràredel prossimo weekend. L’attaccante inglese, furioso, ha lungamente protestato contro la decisione dell’arbitro Pairetto. La, dunque, affronterà i nerazzurri senza il capitano Pellegrini (infortunato) e senza il centravanti titolare. Un’altra gatta da pelare per Mourinho. L'articolo ilNapolista.

Advertising

HCE__ : RT @Andrea_DiCarlo: Pensate un giocatore, nato e cresciuto in Premier League, che viene ammonito per aver urtato un avversario senza volont… - napolista : #Abraham ammonito in diffida, salta Roma-Inter L’attaccante inglese ha lungamente protestato contro la decisione d… - KBufalo91 : RT @Andrea_DiCarlo: Pensate un giocatore, nato e cresciuto in Premier League, che viene ammonito per aver urtato un avversario senza volont… - cbc556bddb364a1 : Oggi ho risposto ad un sondaggio che diceva chi sarà il primo ammonito dei diffidati? Ho risposto Abraham e non me… - Andrea_DiCarlo : Pensate un giocatore, nato e cresciuto in Premier League, che viene ammonito per aver urtato un avversario senza vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Abraham ammonito Roma, è allarme giallo: a Bologna sono 4 i diffidati a rischio Inter Infine il nome più pesante: Tammy Abraham . L'inglese, reduce da tre gol in due partite, dovrà ... Al Var c'è Irrati che rievoca terribili ricordi (soprattutto nel derby) e che ha ammonito Veretout a ...

Live Bologna - Roma 1 - 0 Svanberg per il vantaggio felsineo PRIMO TEMPO 38' - Il primo ammonito della partita è Soriano per una smanacciata su Mkhitaryan 36' - ...testa su un'uscita a botta sicura su un tiro in porta 26' - Cross di Karsdorp ancora per Abraham, ...

Roma-Torino 1-0: tabellino, statistiche e marcatori Corriere dello Sport.it Squalifica Abraham, il centravanti salta Roma-Inter Squalifica Abraham, scatta il turno di stop per il centravanti inglese, che salterà Roma-Inter in programma sabato sera Piove sul bagnato in casa Roma. I giallorossi sono infatti sotto nel punteggio i ...

Da Roma - Torino é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A! Cronaca partita; Cronaca partita; MIN. COMMENTO; Da Roma - Torino é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A! Il Torino ha perso le ultime quattro trasferte di campiona ...

Infine il nome più pesante: Tammy. L'inglese, reduce da tre gol in due partite, dovrà ... Al Var c'è Irrati che rievoca terribili ricordi (soprattutto nel derby) e che haVeretout a ...PRIMO TEMPO 38' - Il primodella partita è Soriano per una smanacciata su Mkhitaryan 36' - ...testa su un'uscita a botta sicura su un tiro in porta 26' - Cross di Karsdorp ancora per, ...Squalifica Abraham, scatta il turno di stop per il centravanti inglese, che salterà Roma-Inter in programma sabato sera Piove sul bagnato in casa Roma. I giallorossi sono infatti sotto nel punteggio i ...Cronaca partita; Cronaca partita; MIN. COMMENTO; Da Roma - Torino é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A! Il Torino ha perso le ultime quattro trasferte di campiona ...