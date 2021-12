«A Verstappen non frega un cazzo di Hamilton. Vuole solo correre e giocare alla playstation» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dov’è finita la noiosa Formula 1 d’una volta? Il duello tra Mercedes e Red Bull ha preso ormai toni da battaglia. E ogni volta che i protagonisti aprono bocca si scatena un mezzo putiferio. Proprio non si tengono. Il Telegraph oggi pubblica un’intervista esclusiva a Christian Horner, il team principal della Red Bull. E gli chiedono: se si batterebbe con Toto Wolff, il boss Mercedes e suo acerrimo rivale. Horner risponde così: “Oh, lo batterei qualsiasi giorno della settimana. Toto è un grande “wuss”. Wuss significa “inoffensivo, deboluccio”. E non proprio una carineria. Ma ride Horner, ci gioca. “alla fine di questo mondiale ci stringeremo la mano, un minuto dopo saremo pronti a prenderci di nuovo a calci in culo”. Horner poi descrive così il suo Max Verstappen, in testa al Mondiale. Non usa certo i toni melliflui a cui chi segue il calcio è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dov’è finita la noiosa Formula 1 d’una volta? Il duello tra Mercedes e Red Bull ha preso ormai toni da battaglia. E ogni volta che i protagonisti aprono bocca si scatena un mezzo putiferio. Proprio non si tengono. Il Telegraph oggi pubblica un’intervista esclusiva a Christian Horner, il team principal della Red Bull. E gli chiedono: se si batterebbe con Toto Wolff, il boss Mercedes e suo acerrimo rivale. Horner risponde così: “Oh, lo batterei qualsiasi giorno della settimana. Toto è un grande “wuss”. Wuss significa “inoffensivo, deboluccio”. E non proprio una carineria. Ma ride Horner, ci gioca. “fine di questo mondiale ci stringeremo la mano, un minuto dopo saremo pronti a prenderci di nuovo a calci in culo”. Horner poi descrive così il suo Max, in testa al Mondiale. Non usa certo i toni melliflui a cui chi segue il calcio è ...

