A Roma ‘Amore | Morte & Rock ‘n’ Roll’ con Ezio Guaitamacchi | Cristiano Godano | Andrea Mirò e Brunetta Boschetti

Roma – Domenica 5 dicembre, alle ore 21, al Teatro Studio dell'Auditorium Parco della Musica di Roma arriva lo spettacolo "Amore, Morte & Rock 'n' Roll". Tratto dall'ultimo, omonimo libro di Ezio Guaitamacchi (edito da Hoepli), "Amore, Morte & Rock 'n' Roll" è un suggestivo show multimediale, fatto di narrazione, suoni e visioni che racconta le ultime ore di quattro leggendarie Rockstar unite da diverse e spesso poco conosciute liaison umane e artistiche. E i cui finali di vita sono stati accompagnati da momenti toccanti, picchi di creatività e, soprattutto, da grandissimi amori. Le vicende di Leonard Cohen e Marianne Ihlen, di Lou Reed e Laurie Anderson, David Bowie e Iman o Freddie Mercury e ...

