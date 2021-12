Advertising

infoitcultura : UeD, Andrea Nicole sceglie Ciprian dopo una notte insieme: scelta bomba - ParliamoDiNews : UeD, Andrea Nicole sceglie Ciprian dopo una notte insieme: scelta bomba #andrea #nicole #sceglie #ciprian #notte… - cmqpertina : @__carotina Amo a proposito di ued ma andrea nicole ha scelto? - MondoTV241 : UeD, Andrea Nicole sul legame con Roberta: 'Lei è un punto fermo su cui so di poter contare.' #robertagiusti… - CorriereUmbria : Uomini e donne, Andrea Nicole delusa da Ciprian: Roberta bacia Luca e Samuele. Scontro tra Armando e Marcello #ued… -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Andrea

L'esterna in cui ha portato la madre diNicole in studio gli aveva fatto fare un grande salto in avanti. C'è stato grande apprezzamento da parte del pubblico per Alessandro. Ciprian è stato ...Biagio Di Maro di Uomini e Donne fa una gaffe sul figlio gay: 'E' un problema' Questa prima puntata settimanale di Uomini e Donne è iniziata conNicole, la quale pare essere sempre più legata al corteggiatore Alessandro Verdolini. Successivamente Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio il cavaliere Biagio Di Maro , che al ...Oggi si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ed è successo che Andrea Nicole ha scelto anche se non in modo usuale (potete leggere i dettagli QUI). I modi sono un po’ discutibili, ma conte ...UeD: una grande sorpresa durante un'esterna per Andrea Nicole. Alessandro regala una forte emozione alla tronista. Le parole della sua mamma ...