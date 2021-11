Sassuolo | Dionisi | “Non vedo l’ora di conoscere Spalletti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAlessio, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Mapei Stadium contro la capolista Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Napoli contro la Lazio: “Vorrei rivedere la stessa attenzione. Abbiamo parlato ieri con la squadra, abbiamo parlato di attenzione, di applicazione, di fase difensiva, delle cose che abbiamo sottolineato perché non sempre ci sono state. Ne siamo consapevoli. Domani dovremo dimostrare di essere cresciuti da questo punto di vista”. Matheus Henrique: “Si è ritagliato spazio sgomitando e meritandoselo. Sono contento per lui perché ha fatto un’ottima prestazione. E’ uscito malconcio dalla partita e dobbiamo valutarlo, ad oggi non so se si allenerà o se riuscirà a fare tutto l’allenamento. Abbiamo oggi e domani per valutarlo. Abbiamo varie ...