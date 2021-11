L’agente di Lewandowski protesta: “Messi è un giocatore impressionante ma il Pallone d’Oro 2021 non può appartenergli” (Di martedì 30 novembre 2021) L’agente di Robert Lewandowski, Pini Zahavi, attraverso TZ ha voluto manifestare il proprio disappunto per il secondo posto del proprio assistito nella classifica del Pallone d’Oro 2021 assegnato a Messi: “Congratulazioni a Lionel Messi: un giocatore impressionante e un’eterna leggenda del calcio. Ma il Pallone d’Oro 2021 non gli appartiene. Non questa volta. Il Pallone d’Oro appartiene a Robert Lewandowski. Non è stato rubato, ma è l’uomo che se lo merita. Non sorprende quindi che diverse centinaia di milioni di fan abbiano difficoltà a credere al risultato di questo prestigioso evento calcistico. Lunedì si sarebbe dovuto concludere ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 novembre 2021)di Robert, Pini Zahavi, attraverso TZ ha voluto manifestare il proprio disappunto per il secondo posto del proprio assistito nella classifica delassegnato a: “Congratulazioni a Lionel: une un’eterna leggenda del calcio. Ma ilnon gli appartiene. Non questa volta. Ilappartiene a Robert. Non è stato rubato, ma è l’uomo che se lo merita. Non sorprende quindi che diverse centinaia di milioni di fan abbiano difficoltà a credere al risultato di questo prestigioso evento calcistico. Lunedì si sarebbe dovuto concludere ...

Advertising

sportface2016 : #PallonedOro2021, l’agente di #Lewandowski non ha dubbi: “Non appartiene a #Messi” #BallonDor - infoitsport : Pallone d'Oro a Messi, l'agente di Lewandowski: 'Non se lo merita' - Fantacalcio : Pallone d'Oro a Messi, l'agente di Lewandowski: 'Non se lo merita' - TuttoMercatoWeb : L'agente di Lewandowski non ci sta: 'Il Pallone d'Oro 2021 non può appartenere a Messi' - traversanews : Pallone d'oro, bomba dalla polonia: Cezary Kucharski, ex agente di Robert #Lewandowski intervistato dall'emittente… -