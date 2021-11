"Epstein e la complice? Due predatori sessuali": prime rivelazioni al processo Maxwell (Di martedì 30 novembre 2021) Durante il primo giorno del processo a carico della Maxwell l'accusa si è focalizzata sulla coppia Epstein/Maxwell, definendoli "partners criminali" Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 novembre 2021) Durante il primo giorno dela carico dellal'accusa si è focalizzata sulla coppia, definendoli "partners criminali"

