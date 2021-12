Covid, niente Dad con un positivo in classe. Presidi: sconcertati da dietrofront (Di martedì 30 novembre 2021) Una circolare del 29 novembre parlava di un ritorno alla didattica a distanza anche con un solo alunno contagiato. In serata la nuova nota del governo: alla luce della situazione epidemiologica attuale e dopo i necessari approfondimenti, continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale Presidi: "Ai dirigenti e al personale delle scuole non si deve più chiedere di sostituirsi ai funzionari dei Dipartimenti di prevenzione" Leggi su tg24.sky (Di martedì 30 novembre 2021) Una circolare del 29 novembre parlava di un ritorno alla didattica a distanza anche con un solo alunno contagiato. In serata la nuova nota del governo: alla luce della situazione epidemiologica attuale e dopo i necessari approfondimenti, continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale: "Ai dirigenti e al personale delle scuole non si deve più chiedere di sostituirsi ai funzionari dei Dipartimenti di prevenzione"

