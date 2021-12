Vaccini | Bonati | Vaccinare bimbi 5-11 anni non è una priorità | si faccia chiarezza

(Di lunedì 15 novembre 2021) "L'agenzia americana Fda ha approvato il vaccino di Pfizer per under 12 esaminando uno studio su 2.400 soggetti. Non ne sappiamo molto di più" sostiene il pediatra-epidemiologo dell'istituto Mario Negri, e nel comitato Aifa sulla sorveglianza dei

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Bonati

Rai News

I pareri dei pediatri sul vaccino per i bambini di 5 - 11 anni Maurizio, pediatra ed ... I pareri della Società italiana di Pediatria Per fare chiarezza sul temaper i più piccoli, la ...... manifestata dal Governo italiano, di puntare solo suicome strategia per il covid. QUI ... tra gli altri, Massimo Cacciari, Ugo Mattei, Giorgio Agamben e Antonio. Qui le dichiarazioni di ...LA CAMPAGNABELLUNO Mancano due giorni all'inizio della campagna vaccinale anti-covid, dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni, e le prenotazioni hanno già raggiunto quota 62 (dato aggiornato alle ...Donne impresa. Country manager in Italia di Ebury, leader fintech nella gestione di incassi e pagamenti internazionali e nella copertura del rischio di ...