Covid: nuovo record di contagi, oltre 50.000 casi in Germania (Di giovedì 11 novembre 2021) E' la prima volta che la soglia di 50.000 nuovi casi giornalieri è stata superata dall'inizio della pandemia. Nel paese la percentuale di popolazione vaccinata è quasi il 70%. Da lunedì niente ristoranti, cinema o mostre ai non vaccinati. Intanto, nuovo record di contagi nei Paesi Bassi: oltre 16.000 in 24 ore, si valutano chiusure parziali

