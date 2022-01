Musica e DJ in forte crescita , Antonio Tallarico rilascia “ Flamingo “ (Di mercoledì 27 ottobre 2021) Fuori in tutte le piattaforme digitali “ Flamingo “ il nuovo singolo di Antonio Tallarico.Antonio Tallarico classe 1992 nasce a Manerbio (BS) il 7 Marzo e fin da subito si fa notare nella scena Musicale per le sue grandi doti d’artista.Questo ultimo release di Tallarico vuole ricordare la fine dell’estate per questo utilizza il nome “ Flamingo “ in italiano “ Fenicottero “ proprio perché i fenicotteri sono un tipo di uccelli distribuiti in tutte le Americhe, compresi i Caraibi, i fenicotteri originari dell’Africa, dell’Asia e dell’Europa sono insediati dunque in habitat “caldi” che ricordano la nostra estate italiana. Antonio in questa track utilizza un genere tech house dalle sfumature tecno con tonalità in LA minore. Da esperti di ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 27 ottobre 2021) Fuori in tutte le piattaforme digitali ““ il nuovo singolo diclasse 1992 nasce a Manerbio (BS) il 7 Marzo e fin da subito si fa notare nella scenale per le sue grandi doti d’artista.Questo ultimo release divuole ricordare la fine dell’estate per questo utilizza il nome ““ in italiano “ Fenicottero “ proprio perché i fenicotteri sono un tipo di uccelli distribuiti in tutte le Americhe, compresi i Caraibi, i fenicotteri originari dell’Africa, dell’Asia e dell’Europa sono insediati dunque in habitat “caldi” che ricordano la nostra estate italiana.in questa track utilizza un genere tech house dalle sfumature tecno con tonalità in LA minore. Da esperti di ...

